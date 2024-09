EUA: Preços dos imóveis atingem novo recorde, mas ritmo de alta diminui

Os preços das moradias atingiram um novo recorde durante o verão dos Estados Unidos, antes de o Federal Reserve (Fed) cortar os juros, em setembro. A alta, porém, ocorreu em um ritmo mais lento.

Os preços em todo o país subiram 5% em julho em relação ao ano anterior, de acordo com os dados do S&P CoreLogic Case-Shiller Indices, divulgados nesta terça-feira. Um indicador que mede os preços em 20 das grandes áreas metropolitanas do país aumentou 5,9% em relação ao ano anterior, em comparação com as estimativas da FactSet de 6%.

"Levando em conta a sazonalidade das compras de imóveis, testemunhamos 14 recordes consecutivos de alta em nosso índice nacional", disse Brian D. Luke, CFA, diretor de Commodities, Ativos Reais e Digitais, em comunicado.

Após o ajuste sazonal, o índice nacional aumentou 0,2% em relação ao mês anterior, enquanto o índice das 20 cidades avançou 0,3%.