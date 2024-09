Giay ressalta dificuldade do Brasileirão e pede Palmeiras alerta: 'Continuar firme e unido'

O Palmeiras continua muito bem em sua saga de "decisões" no Brasileirão ao somar a quinta vitória seguida com o 1 a 0 sobre o Vasco. Sábado, às 18h30, em Campinas, a equipe recebe o Atlético-MG e a ordem e manter a concentração. Titular diante dos cariocas, o lateral-direito argentino Giay pede para a equipe não se iludir com possível cansaço dos mineiros e prega atenção total.

Nesta quarta-feira, o Atlético-MG encara o Fluminense pela volta das quartas da Libertadores enquanto o vice-líder do Brasileirão tem a semana livre para treinar e se aprimorar. Apesar de ter o fôlego a seu favor, os palmeirenses sabem que não podem desprezar a força dos oponentes.

"Sabemos que estamos vindo de partidas boas e de vitórias importantes e sabemos também o que significa o Brasileirão, o quão difícil e complicado que é. As equipes são todas muito boas, então temos que continuar assim, firmes, unidos, juntos, que assim vamos conseguindo os triunfos e as vitórias que precisamos", disse Giay, frisando a força do próximo rival.

"Todos os times brasileiros, jogando as copas ou não, fazem partidas muito complicadas. Todas as equipes têm muitos jogadores, elencos amplos", exaltou o argentino de 20 anos. "Então, acho que eles estão preparados para lutar, para jogar tanto o Brasileiro como a Libertadores da mesma forma. Temos uma semana para nos preparar e pensar na partida do fim de semana, que vai ser muito importante para nós", disse.

Na reapresentação do elenco nesta terça-feira, a comissão técnica de Abel Ferreira comandou um trabalho técnico de marcação e opções de passe em campo reduzido. Depois, enquanto os titulares em Brasília fizeram um regenerativo, a equipe fez mini jogos de cinco contra cinco. Gabriel Menino, recuperado de lesão, foi a novidade.

Com apenas sete jogos disputados e seis como titular, Giay celebrou estar cada dia mais adaptado ao Brasil e ao Palmeiras. "É complicado fazer uma mudança dessas, ir de um país a outro. Tenho quase três meses de Brasil. Vem sendo um período muito importante e muito bom para mim", afirmou. "Acredito que estou em evolução e me sinto cada vez melhor em relação ao grupo, à cidade de São Paulo em si. Seguirei conhecendo melhor aos poucos, mas a adaptação está sendo muito boa e daqui a pouco vamos pegando o jeito de tudo."