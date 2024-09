Anvisa proíbe venda de dois azeites de oliva; veja marcas

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a comercialização, fabricação e importação de dois azeites de oliva.

De acordo com a resolução publicada nesta terça-feira, 24, os azeites das marcas Cordilheira e Serrano, ambos com 0,5% de acidez, não devem ser vendidos no País.

Segundo a agência, esses produtos estão sendo importados e distribuídos por estabelecimentos não registrados, o que infringe as leis nacionais.

Também nesta terça-feira, a Anvisa suspendeu a comercialização do coco ralado da marca Coco & Cia. A empresa foi procurada por telefone para comentar a decisão, mas ninguém atendeu as ligações.

O produto teve resultado insatisfatório no ensaio que avalia a quantidade de dióxido de enxofre, conforme o laudo expedido pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Distrito Federal.

Nessas situações de testes insatisfatórios, a própria empresa deve efetuar o recolhimento dos lotes dos produtos, como ocorreu em agosto com balas da marca Dori, e, quando isso não ocorre, a ação é determinada pela Anvisa.