Sindifisco diz que Receita deu passo importante ao chamar 199 auditores excedentes de concurso

O Sindicato Nacional dos Auditores-Fiscais (Sindifisco Nacional) afirmou que a Receita Federal deu um importante passo para a recomposição do quadro técnico ao anunciar a convocação de todos os auditores fiscais aprovados no concurso público realizado em 2023. Ao todo, serão chamados mais 199 empregados que estavam como excedentes.

"Reconhecemos os esforços dos secretários da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, e de Relações de Trabalho, José Lopez Feijó, no sentido de recompor o defasado quadro de Auditores-Fiscais. O desafio é grande, pois este é o maior investimento na recomposição do efetivo em mais de uma década. Agora precisamos organizar o Concurso de Remoção", afirma o presidente do sindicato, Isac Falcão.

Desde 2022, o Sindifisco denuncia o déficit nos quadros do órgão, que passou nove anos sem realizar concurso.