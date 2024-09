Haddad reforça que fundo para preservar florestas será financiado, primeiro, por países

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, reforçou que o Tropical Forest Finance Facility (TFFF) será financiado, primeiro, por países. Na sua visão, a iniciativa, que prevê a criação de um fundo bilionário para a preservação de florestas, não substitui o mercado de crédito de carbono.

No período da manhã, Haddad participou de uma mesa redonda, em Nova York, para apresentar o TFFF a investidores estrangeiros. "Aqui não foi pedido recurso. O aporte tem de ser feito pelos países soberanos", explicou.

Mais cedo, ele afirmou que países europeus têm demonstrado interesse na medida. Na visão de Haddad, o TFFF é "complementar" ao impacto positivo gerado pelo mercado de crédito de carbono, no qual o Brasil avança em termos de regulamentação.

"É um mecanismo adicional, que não concorre com o primeiro, mas que é complementar e necessário para preservação das florestas tropicais", disse Haddad.

Países como o Brasil e nações da África e da Ásia mantêm florestas tropicais, como é o caso da Amazônia, mas não são remunerados pelos serviços ambientais que prestam, explicou. O objetivo do fundo é justamente captar recursos com países ricos e remunerar países em desenvolvimento e que mantêm as suas florestas em pé.

Os critérios para a distribuição desses recursos ainda estão sendo estudados bem como a sua governança está sendo construída, conforme o ministro. Ele ponderou, contudo, que já há simpatia pela iniciativa.

Haddad afirmou que mencionou as queimadas no Brasil em conversa com estrangeiros, mas que não houve questionamentos sobre elas. "Pelo contrário. O que aconteceu lá reforça a necessidade de um fundo de preservação, que hoje o mundo não dispõe. E não é particular do Brasil", afirmou.

Conforme o ministro, as queimadas no Brasil têm sido causadas pela seca e por ações criminosas. "O crime só agrava a situação. Mas a situação já existe, a situação de fato, de uma floresta úmida que hoje é passível de queimada", concluiu.