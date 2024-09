Fernanda Torres conta se fará justiça pela mãe, Fernanda Montenegro, no Oscar

Depois de anos após o marcante Oscar, em que Fernanda Montenegro representou o Brasil, agora chegou a vez de outra pessoa da família. Fernanda Torres contou à colunista do jornal Metrópoles, Fábia Said, mais detalhes sobre a possível indicação do filme Ainda Estou Aqui no Oscar, na categoria Melhor Filme Internacional e, para ela, Melhor Atriz, espaço que sua mãe concorreu há 25 anos.

Na entrevista, a atriz comentou sobre a grande possibilidade do filme nacional ganhar o prêmio:

- Acho que tem chance em Filme Internacional porque tivemos críticas deslumbrantes. É um filme importantíssimo, porque recupera uma mulher extraordinária, chamada Eunice Paiva, que eu acho que o Brasil não conhece como deveria.

Fernanda também comentou se fará justiça pela mãe, Fernanda Montenegro, última mulher brasileira a concorrer pela categoria de Melhor Atriz:

- Isso não existe. Acho muito difícil. Para uma atriz sul-americana, ser indicada já é uma vitória. Eu estou cotada nas shortlists, o que, para mim, já é milagre.