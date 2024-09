Lula cobra países por economia mundial menos dependente de combustíveis fósseis

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva cobrou que os países invistam em economia menos dependente de combustíveis fósseis. Ao enaltecer a matriz energética brasileira, Lula disse ser preciso enfrentar o debate sobre o "ritmo lento" da descarbonização no planeta.

"Estamos no Brasil na vanguarda em outros nichos importantes, como o da produção do hidrogênio verde. É hora de enfrentar o debate sobre o ritmo lento da descarbonização do planeta e trabalhar por uma economia menos dependente de combustíveis fósseis", disse o presidente, durante abertura do Debate Geral da 79ª Sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU) nesta terça-feira, 24, em Nova York.

De acordo com o petista, o País desponta como um "celeiro de oportunidades" num mundo revolucionado pela transição energética. "Somos hoje um dos países com a matriz energética mais limpa", disse. "Fizemos a opção pelos biocombustíveis há 50 anos, muito antes que a discussão sobre energias alternativas ganhasse tração."