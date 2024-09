Israel, da dupla com Rodolffo, se casou oficialmente com Laís Ribeiro, sua namorada há 15 anos, com quem já tem três filhos. Os dois vivem juntos há 13 anos e agora resolveram subir ao altar na última segunda-feira, dia 23.

No Instagram, Rodolffo postou uma foto com os noivos, agora marido e mulher, junto com sua nova namorada, Thayla Lacerda, e na legenda escreveu:

Casaram de verdade agora.