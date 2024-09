Sport derrota Paysandu, supera o Vila Nova e volta ao G-4 da Série B

O Sport venceu o Paysandu por 1 a 0, em partida realizada na noite desta segunda-feira, no Curuzu, em Belém, pela 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O único gol do jogo foi marcado pelo lateral Igor Cariús, aos 18 minutos do segundo tempo.

Esta vitória deixou o Sport com 46 pontos, subindo para o terceiro lugar na tabela, dividindo o G-4 com Novorizontino, Santos e Mirassol, empurrando o Vila Nova-Go para quinto lugar. O time pernambucano ainda tem um jogo atrasado. Estacionado nos 30 pontos, o Paysandu agora é o porteiro do Z-4, no 16º lugar. À tarde, um grupo de torcedores já tinha feito um protesto nos arredores do clube, inclusive, com algumas depredações.

Os times fizeram um primeiro tempo de poucas emoções. Aos 10 minutos, Edílson cobrou falta e o goleiro Caíque França afastou o perigo. O Sport tentou responder com Lucas Lima, mas ficou preso na boa marcação do sistema defensivo adversário. Aos 25, Diogo Silva apareceu para manter o zero no placar em nova investida dos pernambucanos.

Buscando abrir o placar, Borasi teve a oportunidade de finalizar de dentro da área do Sport aos 27 minutos, mas Caíque França segurou novamente. No final da primeira etapa, o Paysandu quase faz o primeiro com Nicolas, mas a finalização de cabeça parou novamente em ação do goleiro visitante.

O segundo tempo teve mais ação. Aos dois minutos, Edílson tentou de longe, mas não assustou a defesa do Sport. A resposta aconteceu aos 11 minutos, quando Wellington Silva fez jogada de velocidade pelo lado esquerdo e parou em Diogo Silva, que saiu bem do gol para defender.

Aos 18 minutos, o Sport abriu o placar. Em velocidade pela direita, Igor Cariús recebeu na área e tocou na saída de Diogo Silva, para colocar o time pernambucano em vantagem na Curuzu. Aos 47 minutos, em cobrança de escanteio, o Paysandu quase igualou o marcador. Wanderson subiu mais que a defesa adversária e finalizou de cabeça, mas a bola foi por cima.

Com pouca criatividade, o Paysandu não conseguiu criar grandes oportunidades e parou na força do sistema defensivo dos pernambucanos, que terminou o jogo com quatro zagueiros. O árbitro, duas vezes, pegou objetos atirados em campo, como chinelo e pilhas, o que pode prejudicar o Paysandu no futuro.

O Sport volta a campo no próximo domingo, às 18h30, para enfrentar o Mirassol fora de casa. O jogo movimenta adversários diretos na briga pelo G-4 da Série B. Lutando na parte baixa, o Paysandu encara o Ituano, na sexta-feira (27), às 21h30, novamente no Banpará Curuzu.

FICHA TÉCNICA

PAYSANDU 0 X 1 SPORT

PAYSANDU - Diogo Silva; Edílson Júnior, Wanderson, Lucas Maia e Kevyn; João Vieira, Matheus Trindade (Robinho) e Juninho (Netinho); Jean Dias(Esli García), Borasi (Yony González) e Nicolas (Joel). Técnico: Márcio Fernandes.

SPORT - Caíque França; Igor Cariús (Alisson Cassiano), Rafael Thyere, Chico e Felipinho (Dalbert); Felipe, Julián Fernandes, Pedro Martins (Crhystian Barletta) e Lucas Lima (Luciano Castán); Wellington Silva e Zé Roberto (Dieguinho). Técnico: Pepa.

GOL - Igor Cariús, aos 18 minutos do segundo tempo

CARTÕES AMARELOS - Diogo Silva, Wanderson, Borasi, João Vieira e Matheus Trindade (PAY); Julián Fernández, Igor Cariús e Felipe (SPO).

ÁRBITRO - André Luiz Skettino Policarpo Bento (MG).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Banpará Curuzu, em Belém (PA).