G7 reforça apoio à Ucrânia contra Rússia e defende assistência a setor energético do país

O G7 reforçou apoio à Ucrânia na guerra contra Rússia em comunicado conjunto divulgado nesta segunda-feira, 23. Em particular, o grupo reitera a importância de fornecer ajuda à infraestrutura de energia do país, em meio a múltiplos ataques de Moscou.

"Estamos convencidos de que a reconstrução do sistema energético da Ucrânia a curto e a longo prazo é do interesse do reforço à a segurança e a sustentabilidade energética globais", destaca a nota.

O G7 condena o Kremlin pela apreensão e militarização da usina nuclear de Zaporizhzhia e também pede mobilização em favor do setor energético ucraniano. "Apelamos à comunidade global para que intensifique urgentemente os esforços nesse sentido e forneça à Ucrânia toda a assistência necessária", ressalta.