Júnior Santos celebra volta aos treinos com os companheiros no Botafogo após lesão e cirurgia

Líder do Brasileirão e nas quartas de final da Libertadores, o Botafogo não para de comemorar notícias boas. Nesta segunda-feira, o artilheiro da temporada com 18 gols e ídolo da torcida, Júnior Santos, voltou a treinar com os companheiros após mais de dois meses tratando um fratura na tíbia.

O atacante se contundiu em jogo diante do Internacional, dia 20 de julho, pelo Brasileirão, passou por cirurgia, e agora corre contra o tempo para voltar o mais breve possível para tentar fechar o ano com ao menos uma taça.

"Muito motivado em treinar novamente junto dos meus companheiros. Foi um período de muito trabalho e dedicação, com muitas pessoas envolvidas para que, em menos de dois meses da cirurgia, já pudesse estar no campo, sem nenhuma limitação", comemorou Júnior Santos em seu Instagram.

"Agora é seguir focado para em breve retornar também aos jogos. Obrigado a todos que, cada um a sua maneira, me ajudaram e fizeram parte desse tempo afastado. Tempo também de muito aprendizado e evolução. Vamos Botafogo", completou o atacante, que postou v árias fotos trabalhando com bola sem restrições.

O Botafogo visita o São Paulo nesta quarta-feira pela volta das quartas da Libertadores e a confiança é grande, apesar do empate sem gols no Engenhão. A alta produção no jogo de ida deixa os jogadores do técnico Artur Jorge convencidos de que é possível se classificar mesmo atuando no MorumBis lotado.

No ataque, ainda sem Júnior Santos, a equipe deve ter Igor Jesus como centroavante - ganhou a posição de Tiquinho Soares nas últimas partidas, com Luiz Henrique e Savarino, auxiliados pelo argentino Almada.