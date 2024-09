Greve de servidores não impacta leilões tradicionais do Tesouro nesta 3ª-feira

Os leilões tradicionais do Tesouro Nacional não serão impactados pela greve dos servidores do órgão nesta terça-feira, 24. Como mostrou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) nesta segunda-feira, 23, a mobilização resultará na interrupção da venda de títulos do Tesouro Direto amanhã.

Tipicamente, os leilões do Tesouro correm às terças-feiras, para as NTN-B e LFT, e às quintas-feiras, para as LTN e NTN-F, com divulgação das portarias às 10h30, coleta de propostas entre 11h00 e 11h30 e divulgação do resultado a partir das 11h45, de acordo com o site do órgão.