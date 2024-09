Kamala lidera em 2 pesquisas nacionais, mas está atrás de Trump em Estados-chave

A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, aparece na liderança em duas pesquisas de intenção de votos que abrangem todo o país, mas está atrás do rival republicano, o ex-presidente Donald Trump, em um conjunto de sondagens encomendadas pelo The New York Times para três Estados que podem definir a eleição de novembro.

Levantamento da NBC News mostra Harris com 49% da preferência de eleitores registrados nacionalmente, cinco pontos porcentuais à frente de Trump, com 44%. O resultado representa uma reviravolta em relação à pesquisa anterior, de julho, quando o republicano tinha dois pontos porcentuais de vantagem ante o então candidato democrata, Joe Biden.

Uma outra sondagem, do instituto YouGov com a CBS News, aponta a vice-presidente com 52% das intenções de votos nos EUA e Trump, com 48%. No agregado dos Estados-pêndulos - que não têm preferência partidária política e definem a eleição -, Harris têm 51% e Trump, 49%.

Pesquisa do The New York Times com Sienna College, no entanto, indica liderança do republicano em Arizona (50% de Trump contra 45% de Harris); Georgia (49% contra 45%) e Carolina do Norte (49% contra 47%).