Depay reclama de dores no tornozelo após sua estreia no Corinthians, mas exames descartam lesão

Apesar de toda euforia causada pela estreia de Memphis Depay durante a vitória sobre o Atlético-GO por 3 a 0, no último sábado, na Neo Química Arena, o Corinthians sofreu o seu primeiro susto com o holandês, que foi levado para uma clínica especializada em ortopedia, onde passou por exames que descartaram lesão no tornozelo esquerdo.

Depay vinha reclamando de dores no local desde aos 28 minutos do segundo tempo, quando foi atingido por Gonzalo Freitas. Ele torceu o pé e, depois, levou um pisão no local. No entanto, o resultado dos exames acabou sendo um alívio para a cúpula corintiana, que quer usar o entusiasmo causado pela chegada do jogador ao Brasil para impulsionar o time nesta reta final de temporada.

Como não teve lesão diagnosticada, Depay poderá ir a campo no duelo desta terça-feira, às 21h30, diante do Fortaleza, na Neo Química Arena, pela partida de volta da semifinal. A expectativa é que fique como opção no banco de reservas, até por não estar 100% fisicamente.

O técnico Ramón Díaz deve rodar o seu elenco até pela boa vantagem conquistada na capital cearense. A expectativa é que o time seja bem semelhante ao do jogo de ida. Na ocasião, o Corinthians foi escalado com: Hugo Souza; Fagner, Félix Torres, Cacá e Hugo; Ryan, Charles, Breno Bidon e Igor Coronado; Talles Magno e Yuri Alberto.

O Corinthians tem como prioridade deixar a zona de rebaixamento do Brasileirão, mas continua firme na briga por título na Sul-Americana e na Copa do Brasil. No principal torneio do País, ocupa o 17º lugar, com 28 pontos, mesma pontuação do Vitória, que leva a melhor no número de triunfos: 8 a 6.