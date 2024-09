'A Fazenda 16': tia de Raquel Brito acusa peoa de violência: 'Bateu na mãe'

Peoa de A Fazenda 16, Raquel Brito foi alvo de acusações de violência vindas de sua própria tia, Bethy Brito, que afirmou que a influenciadora criou uma falsa imagem no reality show para disfarçar que é, na verdade, uma pessoa agressiva.

Em sua conta no Instagram, Bethy diz que Raquel bateu na mãe, Elisângela Brito, algumas semanas depois de seu irmão, Davi Brito, ganhar o Big Brother Brasil 24, mas que o caso foi abafado para preservar a imagem da família. A mãe da peoa se pronunciou e negou as acusações.

"Ela está querendo convencer vocês de que é uma menina doce, uma menina boa. Depois que Davi saiu do Big Brother, ela chegou a bater na mãe, chutou a mãe, pegou o celular para dar no rosto da mãe por causa de um prêmio que nem é dela. Isso, no reality, ela não vai dizer. A mãe dela chegou até nós para dizer que Raquel bateu nela, e até chamou Davi para contar que a irmã a agrediu. Davi abafou o caso", afirmou.

Outro ponto levantado pela tia é de que Raquel não estaria passando por dificuldades financeiras e que a família nunca foi convidada para conhecer a nova casa da Davi. "Raquel quer mostrar pra vocês uma vida de coitadinha, mas essa coitadinha nunca existiu", garantiu ela.

"A mãe de Raquel, Elisângela, foi a primeira a ter carro, casa, ponto comercial no shopping da Bahia. Ela nunca morou na rua, nunca passou fome, pelo contrário. Isso ela não falou", desabafou Bethy.

Mãe de Raquel se pronuncia

Após a repercussão do caso nas redes sociais, Elisângela Brito publicou um comunicado oficial em defesa da filha e disse que a equipe jurídica da família cuidará do caso.

"É com profundo sentimento de surpresa que tomamos ciência das lastimáveis declarações e falsas acusações perpetradas pela pessoa de Rosángela Brito Bethy, na noite do dia 21 de setembro de 2024, através de vários veículos de comunicação na rede mundial de computadores, onde profere discurso imoral e sensacionalista, com o único fito de denegrir a imagem da Senhora Elisángela e os seus filhos, destilando ódio e vingança de forma gratuita", diz a nota.

"Ao contrário do que divulgado de forma meticulosa e intencional, os fatos narrados não passam de ilações imorais elucubradas nos mais estranhos dos sentimentos humanos. A tentativa de se aproveitar do atual momento dos filhos da Senhora Elisângela para ganhar visibilidade e pseudo fama não pode ser realizada ao arrepio da lei, sob pena das consequências e penalidades legais", afirma o comunicado.

O Estadão entrou me contato com a equipe de Raquel Brito para obter um pronunciamento sobre o caso, mas não teve retorno. O espaço segue aberto.