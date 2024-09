Gestão atual entregará melhor resultado fiscal dos últimos três ciclos de governo, diz Durigan

O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, disse nesta segunda-feira, 23, que o governo atual entregará o melhor resultado fiscal dos últimos três ciclos de governo. "A despesa primária vai fechar ainda esse ano em torno de 19% do Produto Interno Bruto (PIB), o que é um patamar inferior ao que a gente pensou", afirmou. "De um ano para cá, a gente sempre diz isso: a gente gostaria de fazer a justiça fiscal o mais rápido possível", acrescentou.

Durigan enfatizou que, na comparação com 2023, o governo vem reduzindo o déficit primário em mais de 85%. "Vocês acompanham todas as etapas e os esforços que a gente tem levado a cabo no País", disse a jornalistas, lembrando que, em 2023, houve o pagamento de R$ 94 bilhões de precatórios - que classificou como uma conta "criativa e caótica" do governo anterior.