Bastidores da estreia de Memphis Depay no Corinthians têm relação com elenco e festa da torcida

Memphis Depay conseguiu recuperar seu condicionamento físico a tempo de estrear no último sábado, contra o Atlético-GO, pelo Campeonato Brasileiro. Ele entrou aos 20 minutos, ovacionado pela torcida do Corinthians, quando a partida já estava 2 a 0 para os donos da casa. Na Neo Química Arena, pouco precisou fazer em seu primeiro jogo, sem a pressão de ampliar o placar na luta contra o rebaixamento, mas já passa a fazer parte do elenco e dos planos do técnico Ramón Díaz para a temporada.

Pelo desempenho nesse primeiro momento, é possível perceber que Memphis ainda não está 100% em relação à sua condição física. A partida contra o Atlético-GO foi a primeira do atacante desde a Eurocopa, em julho. Mesmo assim, se mostrou ativo e participativo na reta final da partida, ao pressionar a saída de bola do Atlético-GO e criar oportunidades no ataque.

O Corinthians não havia confirmado a estreia de Memphis Depay oficialmente. Nas redes sociais, deu indícios de que o holandês entraria em campo contra o Atlético-GO - que era o plano do clube e comissão técnica desde a sua chegada - e colocou a venda itens alusivos ao atacante (copos com o rosto de Memphis e faixas da cabeça, que utiliza em seus jogos). O camisa 94 só teve seu nome confirmado entre os reservas antes da partida. Mais de 46 mil torcedores, no entanto, lotaram as arquibancadas do estádio na expectativa de ver o holandês.

Memphis chegou à Neo Química Arena contido e focado, mas parou para tirar fotos com torcedores após descer do ônibus do clube. Ainda não fala tão bem o português, além de poucas frases como "Vai, Corinthians" e "obrigado", e se comunica principalmente em inglês. Desde que entrou no gramado para aquecer, até entrar, de fato, em campo, o nome do holandês foi o mais ovacionado pelos torcedores nas arquibancadas.

Em poucos momentos, Memphis se exaltou no banco de reservas. A exceção foi quando Ángel Romero marcou o primeiro gol do Corinthians na partida. O holandês correu até a linha de fundo para pular no "bolinho" de jogadores que comemoravam junto com o paraguaio. No restante da partida, ficou contido em seu assento.

Quando foi para o aquecimento, já no segundo tempo, o holandês foi novamente ovacionado pela torcida. Foi cumprimentado até pelo bandeirinha Rodrigo Correa (Fifa-RJ). "Para ser sincero, você não pode comparar a atmosfera daqui com nenhum estádio", disse Memphis, em entrevista na zona mista após a partida.

Ao ser chamado por Emiliano Díaz, auxiliar técnico que ocupou o cargo por causa da expulsão de Ramón no jogo contra o Botafogo, recebeu instruções, sem intermediários, antes de entrar em campo.

O clube, junto com a Esportes da Sorte, patrocinadora máster que viabilizou a vinda do atacante, preparou uma arte no telão da Neo Química Arena para o momento em que Memphis entrou no lugar de Yuri Alberto. Em campo, teve boa chance para marcar na reta final do duelo, mas parou no goleiro Pedro Rangel, que teve boa atuação apesar da derrota por 3 a 0, após passe de Igor Coronado.

No terceiro gol, também foi comemorar junto a Rodrigo Garro, mostrando que o atacante está bem adaptado ao elenco, apesar da diferença no idioma.

"Foi um jogo intenso. Nós precisávamos ganhar, estamos na parte debaixo da tabela. Nós precisávamos vencer esta partida. Eu acredito que, em algumas fases, mostramos um bom futebol. Nós podemos ser ainda melhores, mas a nossa confiança está crescendo. Os torcedores foram realmente incríveis. A forma como fui recepcionado também. Resumindo, tivemos um grande dia. Feliz por fazer minha estreia e espero pode ajudar mais o time", disse, à Corinthians TV. Vale ressaltar que, em caso de rebaixamento, o holandês pode rescindir o contrato com o clube.

Após a zona mista, Memphis retornou ao gramado da Neo Química Arena ao lado da chef Paula Cardoso, que há três anos trabalha com o atacante e é uma das responsáveis por apresentar a cultura do País ao holandês. "Antes mesmo de eu assinar o acordo, eles já estavam no meu Instagram e nas redes sociais tentando me trazer aqui. É ótimo vir para um lugar onde as pessoas querem você e abraçam o seu talento", afirmou o atacante.

A ideia é que Memphis continue a ganhar ritmo com a camisa do Corinthians. O time volta a campo nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), diante do Fortaleza, pela Copa Sul-Americana, também na Neo Química Arena - com ingressos já esgotados. No Campeonato Brasileiro, o time alvinegro visita o São Paulo, no domingo, às 16h.