Ter Stegen sofre grave lesão no joelho e pode ficar fora do Barcelona por até oito meses

A goleada de 5 a 1 do Barcelona sobre o Real Madrid, neste domingo, deixou um saldo extremamente negativo para o goleiro Ter Stegen. Ele sofreu uma grave lesão no joelho direito e vai ser submetido à cirurgia nesta segunda-feira.

De acordo com os exames de imagens, o goleiro alemão sofreu uma ruptura completa do tendão patelar. A previsão inicial é de que o jogador de 32 anos retorne entre sete e oito meses.

Ter Stegen, que renovou contrato com o Barcelona recentemente, se machucou no final do primeiro tempo do duelo com o Villarreal. No lance, após interceptar um cruzamento vindo do escanteio, ele se machucou ao cair no gramado. Imediatamente os companheiros solicitaram a entrada dos médicos e o jogador saiu chorando na maca.

Em boa fase na carreira, o camisa 1 do Barcelona herdou a posição de titular da seleção alemã com a aposentadoria de Manuel Neuer. Diante do Villarreal, no domingo, ele atingiu uma marca expressiva: a de terceiro goleiro com mais partidas pelo clube azul e grená com 289 partidas.

Em meio à tristeza pela grave contusão de Ter Stegen, o Barcelona continua liderando o Campeonato Espanhol de forma isolada. A equipe do técnico Hansi Flick tem 100% de aproveitamento nas seis rodadas que disputou até aqui e ostenta uma distância de quatro pontos para o vice-líder Real Madrid (18 a 14).