Taxas futuras de juros têm alta firme com dólar e cenário fiscal no radar

Os juros futuros têm alta firme na manhã desta segunda-feira, 23, em linha com o dólar e rendimentos dos Treasuries longos. O movimento se dá em meio a uma nova rodada de piora das expectativas de inflação no Boletim Focus.

O mercado financeiro também avalia a decisão do governo Lula de rever o contingenciamento de R$ 3,8 bilhões no orçamento após projetar uma melhora na arrecadação de 2024, mesmo com frustrações na entrada de receitas extraordinárias.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse na sexta-feira que o volume de recursos congelados no Orçamento deste ano foi reduzido, de R$ 15 bilhões para R$ 13,3 bilhões, por causa do melhor desempenho das contas públicas.

Logo mais, às 11 horas, o Ministério do Planejamento e Orçamento detalha em coletiva de imprensa o 4º Relatório Bimestral de Avaliação de Receitas e Despesas.

Às 9h25, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 subia a 12,230%, de 12,190% no ajuste anterior.

O DI para janeiro de 2027 tinha alta a 12,365%, de 12,252%, e o para janeiro de 2029 ia para 12,500%, de 12,374% no ajuste de sexta-feira.