Giuliano celebra marca de 800 jogos e projeta Santos na liderança da Série B

Um dos líderes do Santos nesta Série B do Campeonato Brasileiro, o meia Giuliano vai alcançar uma marca importante nesta segunda-feira, justamente na decisiva partida contra o líder Novorizontino, na Vila Belmiro. Ele disputará seu 800º jogo como profissional e poderá celebrar o feito com a volta do time à liderança da tabela.

"Muito feliz com essa marca pessoal. São 800 jogos de muitas vitórias, de algumas derrotas, de muita experiência, de muito aprendizado. Então é um dia especial para mim, especial para nós também, é um jogo que por si só tem componentes decisivos e a gente joga dentro de casa com o apoio do nosso torcedor", comentou.

O confronto vai reunir o líder e o vice-líder da Série B. E o Santos só precisa de uma vitória simples para voltar ao topo da tabela. "A gente espera poder fazer um grande jogo, voltar à liderança e que eu tenha uma noite feliz também coroando esses 800 jogos", projetou o experiente jogador.

Referência na armação da equipe, Giuliano também vem se destacando neste ano pelos gols. Foram nove até agora, tornando o meio-campista um dos artilheiros do time paulista em 2024.

"Temos que celebrar essas conquistas também, individuais. Sou um jogador que estou sempre próximo da área, eu tenho por característica de marcar bastante gols na minha carreira e esse ano tem sido bom em termos de números, com bastante gols. Espero continuar nesse ritmo, ajudando o Santos, que é o mais importante", afirmou Giuliano.