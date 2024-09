Lewandowski e Raphinha marcam duas vezes, Barcelona goleia e abre distância no Espanhol

O Barcelona visitou o Villarreal, neste domingo, e venceu por 5 a 1, no estádio El Madrigal, pela sexta rodada do Campeonato Espanhol. O resultado não reflete a dificuldade encontrada pelo time catalão na partida, já que os mandantes criaram boas chances e tiveram três gols anulados por impedimento.

Com o triunfo fora de casa, o time do técnico Hansi Flick manteve o aproveitamento de 100% e chegou a 18 pontos, quatro a mais que o Real Madrid. O Villarreal soma 11, na quinta colocação.

Atuando diante de sua torcida, o conjunto amarelo foi ao ataque no início do jogo. Logo aos 7 minutos, Pino recebeu o passe de Parejo e encobriu Ter Stegen com uma cavadinha, mas o árbitro invalidou o gol do Villarreal por impedimento. Aos 12, Pépé avançou pela direita, passou por Sergi e obrigou o goleiro do Barcelona a fazer ótima defesa. Cinco minutos depois, Baena perdeu a chance de abrir o placar.

Apesar do domínio, o Villarreal acabou castigado logo na primeira investida com perigo dos visitantes. Aos 19 minutos, Pablo Torre recebeu a bola de Pedri na área e tocou na medida para Lewandowski, que bateu rasteiro, diante do goleiro Conde, para abrir o placar.

Com formações ofensivas, as duas equipes passaram a se revezar no ataque em um confronto aberto e movimentado, levando perigo principalmente com Baena, de um lado, e Lewandowski, do outro. Aos 34 minutos, novamente quando a equipe amarela chegava com mais perigo, Lewandowski aproveitou o rebote de Conde, após cabeceada de Eric García, e ampliou a vantagem de bicicleta.

O Barcelona mal teve tempo para comemorar. Aos 37, Pépé recebeu o lançamento em profundidade de Baena e acionou Ayoze Pérez, na direita, para bater no canto direito e marcar para o Villarreal.

Com os ânimos renovados, o time da casa continuou em busca do empate. Em uma das investidas, aos 45 minutos, Ter Stegen sentiu dores ao cair no gramado para fazer a defesa e foi substituído por Iñaki Peña.

O roteiro da etapa inicial se repetiu no início do segundo tempo. Aos 4, Pépé recebeu de Baena e balançou a rede, mas novo impedimento foi marcado. Quando o time amarelo parecia próximo do empate, aos 12, Pablo Torre bateu cruzado e superou Conde, anotando o terceiro do Barcelona.

O gol abateu os atletas do Villarreal e os visitantes aproveitaram. Aos 21, Lewandowski teve a chance de anotar seu terceiro tento no jogo, mas cobrou pênalti na trave. Dois minutos depois, o time da casa teve o terceiro gol, desta vez de Barry, anulado por impedimento.

Aos 29, Raphinha recebeu o passe de Pau Víctor, na área, e bateu forte. A bola desviou em Baena e enganou Conde: 4 a 1. Com o time da casa praticamente rendido, o brasileiro ainda anotou o quinto, aos 37, encobrindo Conde após receber belo lançamento de Yamal.

OUTROS JOGOS

O Athletic Bilbao recebeu o Celta de Vigo no estádio San Mamés, neste domingo, e venceu por 3 a 1. Guruzeta, duas vezes, e Djalo marcaram para os mandantes, enquanto Aspas fez o do Celta. O triunfo levou o clube basco a 13 pontos na tabela, cinco atrás do líder Barcelona.

No fundo da tabela, Getafe e Leganés só empataram por 1 a 1. Saenz abriu o placar para os visitantes, mas Mayoral igualou no final da partida.