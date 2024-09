Japão: inundações deixam 1 morto, 7 desaparecidos e 60 mil pessoas desabrigadas

Uma pessoa morreu e pelo menos outras sete estão desaparecidas no Japão, onde as autoridades determinaram, no sábado, 21, a retirada de mais de 60 mil pessoas de suas casas devido às inundações causadas pelas fortes chuvas.

Equipes de resgate continuam os trabalhos neste domingo, 22, após chuvas torrenciais atingirem a região de Noto, provocando deslizamentos de terra e inundações e deixando uma pessoa morta em uma região que ainda se recupera de um terremoto em janeiro.

A Agência Meteorológica do Japão emitiu no sábado o nível de alerta mais alto para chuvas torrenciais em várias cidades.

Deslizamentos de terra

Em Suzu, uma pessoa morreu e outra estava desaparecida após ser arrastada pelas águas da enchente. Outra desapareceu na cidade vizinha de Noto, de acordo com a prefeitura. Em Wajima, equipes de resgate estavam procurando por quatro pessoas desaparecidas após um deslizamento de terra em um canteiro de obras. Elas estavam entre os 60 trabalhadores da construção que consertavam um túnel danificado pelo terremoto de janeiro.

Pelo menos 16 rios em Ishikawa transbordaram até a tarde de sábado, de acordo com o Ministério de Terras e Infraestrutura. Os moradores foram instados a usar o máximo de cautela contra possíveis deslizamentos de terra e danos a edifícios.

No final da tarde de sábado, cerca de 1.350 moradores estavam se abrigando em centros comunitários designados, ginásios escolares e outras instalações da cidade, segundo as autoridades.

"Chuvas fortes estão atingindo a região que foi gravemente danificada pelo terremoto de Noto, e acredito que muitas pessoas estão se sentindo muito inquietas", disse o Secretário-Chefe do Gabinete Yoshimasa Hayashi.

Hayashi afirmou que o governo "coloca a vida das pessoas em primeiro lugar" e que sua prioridade eram as operações de busca e resgate. Ele também pediu aos moradores que prestassem muita atenção aos últimos avisos e tomassem precauções com antecedência, acrescentando que as tropas da Força de Autodefesa foram enviadas para Ishikawa para se juntar aos esforços de resgate.