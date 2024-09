David Graham, ator de Doctor Who e Peppa Pig, morre aos 99 anos de idade

No dia 22 de setembro foi anunciada a morte de David Graham, ator conhecido por ter dado à voz para os Daleks, inimigos de Doctor Who, no seriado britânico.

Além disso, o artista também era o Vovô Pig na animação Peppa Pig. A notícia foi confirmada pelo produtor Jamie Anderson para o jornal inglês The Guardian:

Agora, algumas semanas depois, ele nos deixou. Davi era sempre gentil e generoso com o tempo e talento dele. E que talento.