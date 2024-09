Cate Blanchett cita Clarice Lispector ao ser homenageada em festival de cinema espanhol

A atriz Cate Blanchett, 55, foi homenageada na 72ª edição do Festival de Cinema de San Sebastian, na Espanha, na noite de sábado, 21. A australiana recebeu o Prêmio Donostia pelo conjunto da obra, entregue a ela pelo cineasta mexicano Alfonso Cuarón - e, em seu discurso de agradecimento, citou a escritora brasileira Clarice Lispector.

"Vivemos em tempos incertos e busco coragem, de certa forma, em Clarice Lispector, a autora brasileira que é uma gênia absoluta, cujo trabalho tenho lido recentemente", disse Cate no final do discurso.

"E ela diz: Existem certas vantagens em não saber. Como um território virgem, a mente está livre de equívocos. Tudo o que não conheço forma a melhor parte de mim: esta é a minha dádiva. E, com isso, eu entendo tudo. Eu vivo com esperança. A jornada continua. Só existem ilhas de certezas. Então, muito obrigado por esta pequena ilha de certeza esta noite", completou a atriz e produtora.

Cate voltou a mencionar a escritora em coletiva de imprensa. "Tenho lido Clarice Lispector, a incrível escritora brasileira. E ela diz: É preciso muito esforço para ser simples. Geralmente, coisas que parecem sem esforço exigem muita preparação", comentou.

Cuarón, que dirigiu a atriz recentemente na série Disclaimer, do AppleTV+, elogiou sua "sede insaciável por conhecimento, causas justas e arte". Antes de pegar a estatueta, Cate recebeu uma homenagem em vídeo do ator George Clooney, que exaltou o trabalho da amiga. "Me sinto sortudo de ter tido a oportunidade de trabalhar com alguém tão talentosa e gentil", disse ele na mensagem.