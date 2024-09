No Rock in Rio, Bruna Biancardi teria feito exigências e evitado perguntas, diz colunista

Bruna Biancardi marcou presença no Rock in Rio no último sábado, dia 21, em um vale night sem a pequena Mavie, de 11 meses de vida. A influenciadora posou sorridente para cliques sozinha e ao lado de sua equipe, no entanto, segundo informações do colunista Lucas Pasin, acabou ganhando fama de antipática nos bastidores.

Segundo o jornalista, para marcar presença no evento, Bruna teria feito algumas exigências, como não falar com jornalistas e evitar fotógrafos. Atualmente em um relacionamento com Neymar Jr., pai de sua filha, Biancardi estaria tentando ao máximo responder perguntas sobre a vida pessoal.

Para a noite, Bruna usou um body super cavado e combinou com uma calça jeans cheia e recortes. Neymar Jr. não foi visto no local.