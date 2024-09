Pepê Gonçalves é bronze, mas perde título do caiaque cross da Copa do Mundo por um ponto

O brasileiro Pepê Gonçalves conquistou neste domingo a medalha de bronze no caiaque cross na última etapa da Copa do Mundo de Canoagem Slalom, em La Seu d'Urgell, na Espanha. O ouro ficou com o britânico Joseph Clarke, e a prata com o espanhol David Llorente.

Com a vitória neste domingo, Clarke ultrapassou o brasileiro na classificação final do caiaque cross da Copa do Mundo por apenas um ponto. Com pontuação dobrada na última etapa, o bronze na Espanha rendeu 100 pontos a Pepê, que terminou com 215. Já o título deu ao britânico 120 pontos, que atingiu 216.

Pepê Gonçalves era cotado para disputar pódio do caiaque cross nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, mas parou nas eliminatórias. O canoísta foi campeão da Copa do Mundo em 2019, quando a modalidade se chamava K1 extremo.

Há cinco anos, Pepê conseguiu 221 pontos, com duas pratas e um bronze em cinco etapas. Nesta temporada, o brasileiro conquistou dois quarto lugares e um oitavo além do bronze na Espanha.

Outra brasileira na etapa de La Seu d'Urgell, Omira Estácia Neta foi eliminada nas quartas de final, ao terminar na quarta colocação em sua bateria.