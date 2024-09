Gui Khury fatura ouro no skate vertical nos X-Games, no Japão

O brasileiro Gui Khury brilhou neste sábado nos X-Games, disputados em Chiba, no Japão. O skatista de apenas 15 anos faturou a medalha de ouro no skate vertical e igualou o recorde histórico de 10 pódios para atletas adolescentes (até 20 anos, segundo a estatística), que já era da esquiadora Kelly Sildaru, da Estônia.

Agora Gui Khury soma quatro medalhas de ouro, quatro de prata e duas de bronze na competição, o maior evento de esportes radicais do mundo. No início do mês, o atleta já havia feito história na modalidade ao se tornar campeão mundial de vertical, em Roma, na Itália.

Neste sábado, Gui Khury somou 93,33 pontos e foi acompanhado no pódio pelo japonês Soya Inomata (90,00), que faturou a prata, e pelo americano Tom Schaar (89,00). O Brasil também foi representado por Kelvin Hoefler, medalhista olímpico nos Jogos de Tóquio, em 2021, e Filipe Mota na competição, no skate street. Mas ambos não alcançaram o pódio.

Não é a primeira vez que Gui Khury alcança um recorde em sua jovem carreira. Por conta dos resultados nos X-Games, ele já apareceu no Guinness World Records por três vezes: como atleta mais jovem da competição X-Games, como o primeiro skatista a realizar a manobra 1080, no vertical, e como o medalhista de ouro mais jovem do evento no masculino.