Plataforma da Petrobras na Bacia de Campos sofre inclinação; comissão investigará

Uma plataforma da Petrobras localizada na Bacia de Campos, na costa norte do Rio de Janeiro, sofreu uma inclinação acidental durante a realização de uma manobra de estabilidade, no início da tarde deste sábado, 21. A petroleira informou, em nota, que a estrutura está estável e em segurança, que não houve feridos e que uma comissão foi instalada para investigar as causas da ocorrência.

A plataforma marítima P-19, que fica no Campo de Marlim, está em processo de descomissionamento, após o encerramento da sua atividade produtiva, de acordo com a Petrobras.

Segundo a companhia, a inclinação aconteceu por volta de 12h e o problema foi solucionado logo. "A situação foi rapidamente normalizada e a P-19 encontra-se em condição segura, sem que houvesse danos às pessoas e ao meio ambiente", disse a companhia, acrescentando que notificou o caso e estuda o que levou à situação.

"A Petrobras informou as autoridades competentes e instalou comissão técnica para investigar as causas da ocorrência", concluiu a petroleira em nota.