Dubois derruba Joshua quatro vezes, vence no quinto round e mantém cinturão dos pesados da FIB

O inglês Daniel Dubois defendeu pela primeira vez com êxito o título dos pesos pesados, versão Federação Internacional de Boxe (FIB), neste sábado, diante de 96 mil espectadores, no estádio de Wembley, em Londres, ao nocautear o compatriota Anthony Joshua no quinto round, após impor quatro quedas ao rival.

Surpreendentemente, Dubois dominou quase toda a luta e conseguiu derrubar Joshua no final do primeiro assalto. No terceiro, o ex-campeão foi à lona mais uma vez, assim como no quarto round.

No quinto assalto, Joshua acertou uma direita em direto que desequilibrou Dubois. Os dois foram para a troca de golpes e Dubois conectou um contragolpe 'mortal', que mandou Joshua com a cara na lona para não voltar mais para o combate.

"Este é o meu momento, minha história de redenção", disse Dubois, que se tornou campeão da FIB depois que o cinturão foi retirado do ucraniano Oleksandr Usyk em junho. "Não vou parar até atingir meu potencial máximo."

Joshua entrou como o favorito, pois buscava se consagrar campeão pela terceira vez, igualando o feito de lendas como Muhammad Ali, Evander Holyfield e Lennox Lewis. No entanto, o campeão olímpico de Londres-2012 foi superado por Dubois, que completou sua missão de legitimar seu status como detentor do título dos pesos pesados.

Dubois se colocou em posição de potencialmente lutar contra o vencedor da revanche entre o campeão da Associação Mundial de Boxe, Conselho Mundial de Boxe e Organização Mundial de Boxe, Oleksandr Usyk, e Tyson Fury, que se enfrentam em dezembro.

"Sou um gladiador. Sou um guerreiro até o fim", disse Dubois. "Quero chegar ao nível mais alto", disse o lutador de 27 anos, que apresenta um cartel de 22 vitórias (21 nocautes) e duas derrotas.

Joshua, de 34 anos, prometeu continuar no boxe após uma quarta derrota nos últimos cinco anos, e seu promotor, Eddie Hearn, disse que queria exercer a cláusula de revanche. O boxeador soma 28 triunfos (25 nocautes) e três derrotas.

Esta foi a pior de todas as derrotas, no entanto. Joshua foi salvo pelo gongo no primeiro e terceiro rounds após os knockdowns. "Tive um oponente afiado, um oponente rápido", disse Joshua. "Muitos dos erros foram meus."

Dubois foi positivo desde o início, dominando com a mão direita, e estava bem no controle quando derrubou Joshua pela primeira vez com uma direita por cima da guarda.

Joshua mostrou a língua para Dubois enquanto ele voltava para seu córner no intervalo, mas ele estava claramente machucado quando retornou para o segundo round. Suas pernas cederam após duas esquerdas de Dubois, que esperou até o terceiro round antes de desferir seus próximos golpes fortes.

Depois que Dubois soltou suas mãos, Joshua caiu nas cordas após ser atingido pela esquerda. Suas pernas estavam balançando enquanto o árbitro fazia uma contagem de oito, mas ele sobreviveu.

Joshua parecia desorientado, balançou descontroladamente e caiu na lona duas vezes no quarto round, embora ambos tenham sido considerados escorregões.

O fim veio aos 59 segundos no quinto round, quando Joshua tentou ficar em cima de Dubois. O campeão balançou seu oponente com um gancho de esquerda e então o pegou novamente com uma direita que derrubou Joshua. "Damos crédito a Daniel e sua equipe, ficamos aquém", disse Joshua.