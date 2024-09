Vinícius Júnior sai do banco e comanda a virada do Real Madrid sobre o Espanyol

Não foi com a tranquilidade que a torcida merengue tanto espera, mas o Real Madrid conquistou uma importante vitória no Campeonato Espanhol ao golear o Espanyol por 4 a 1, neste sábado, no estádio Santiago Bernabéu, após sair atrás no placar. O resultado não reflete a dificuldade enfrentada pela equipe de Carlo Ancelotti, que perdia até os 14 minutos do segundo tempo.

Acionado no segundo tempo, Vinicius Júnior comandou a virada, com gol e assistência para Rodrygo marcar. Endrick, que entrou nos minutos finais, sofreu pênalti, convertido por Mbappé, que também teve participação em outros dois gols.

O triunfo levou a equipe da casa aos 14 pontos no Campeonato Espanhol, após seis rodadas, um atrás do rival Barcelona, que recebe o Villarreal neste domingo, às 13h30 (horário de Brasília).

O Real Madrid começou o jogo pressionando o Espanyol. Sem Vinícius Júnior, que ganhou descanso e começou no banco pela primeira vez nesta temporada, Ancelotti apostou no jovem turco Arda Güler ao lado de Bellingham, Mbappé e Rodrygo no ataque. A primeira grande chance de gol, porém, foi criada por Éder Militão, que recebeu o cruzamento de Modric e cabeceou por cima, aos 10 minutos.

O Espanyol sofria com a marcação alta do time de Madri e não conseguia sair para o campo ofensivo. Assim, o goleiro Joan García logo se tornou a principal figura do primeiro tempo ao impedir o gol em finalizações de Güler, Fran García, Bellingham e, principalmente, Mbappé.

Acuado em seu campo de defesa por mais de 35 minutos, o Espanyol passou a sair para o jogo na reta final da primeira metade do jogo e, aproveitando erros de passes do adversário, assustou o goleiro Courtois. Aos 38, Puado viu o goleiro adiantado e arriscou do meio de campo, por cima do gol. No minutos seguinte, o camisa 7 aproveitou falha de Güler para finalizar a gol, novamente sobre o travessão.

O segundo tempo começou aberto e as duas equipes se revezavam no ataque. Seguro, Joan García voltou a salvar o Espanyol em tiros de Mbappé e Bellingham antes dos cinco minutos. Do outro lado, os visitantes quase marcaram com Carreras e Carlos Romero.

Além de evitar que o Real Madrid abrisse o placar, o camisa 1 iniciou a jogada que resultou no gol do Espanyol. Aos 8 minutos, o goleiro lançou Carreras pela esquerda. O meia partiu em velocidade e cruzou para o meio da área. A bola bateu em Courtois e entrou em sua própria meta: 1 a 0.

No minuto seguinte, Ancelotti sacou Güler e colocou Vinícius Júnior em campo. O gol sofrido acordou o Real Madrid. Logo aos 14 minutos, Bellingham roubou a bola de Carlos Romero na área e cruzou para Carvajal igualar o placar.

Insatisfeito com o empate, o time da casa continuou pressionando o adversário. Rodrygo recebeu um passe de calcanhar de Mbappé, aos 18 minutos, e finalizou para fora. Dois minutos depois, o francês deixou a bola para Bellingham, que também chutou para fora.

Quando o Real Madrid parecia perto da virada, aos 22, Carreras invadiu a área e bateu forte, exigindo boa defesa de Courtois. Na sequência, porém, o time da casa voltou a dominar as ações no ataque. De tanto insistir, o conjunto de Ancelotti virou o placar. Vini Jr. foi acionado na esquerda por Mbappé e cruzou na área para Rodrygo, livre, completar para o gol, aos 29 minutos.

A parceria entre Mbappé e Vinícius continuou afiada. Aos 32, o brasileiro novamente recebeu o passe do francês, invadiu a área e tocou rasteiro na saída de Joan García para marcar o terceiro tento merengue.

Aos 37 minutos, Endrick substituiu Rodrygo e, apesar dos parcos minutos em campo, fez a sua parte. Aos 41, o brasileiro foi puxado por Carlos Romero na área e abriu caminho para Mbappé, de pênalti, anotar o quarto gol. Aos 47, Endrick recebeu passe de letra do francês e por pouco não fez um golaço.

Na sétima rodada, o Real Madrid recebe o Alavés, nesta terça-feira, às 16h (horário de Brasília). Na quinta-feira, às 14h, o Espanyol joga em casa com o Villarreal.

OUTROS JOGOS

Vindo de quatro derrotas no Espanhol, o Valencia, enfim, venceu na competição e deixou a lanterna. A equipe do técnico Rúben Baraja contou com a sorte para derrotar o Girona por 2 a 0, no estádio Mestalla. Em um intervalo de dois minutos, no segundo tempo, Luis Rioja e Dani Gómez tiveram seus chutes de fora da área desviados em Juanpe para enganar o goleiro Gazzaniga.

Com gols de Budimir, de pênalti, e Oroz Huarte, o Osasuna bateu o Las Palmas por 2 a 1 - Moleiro descontou para os visitantes. Na briga para se distanciar da zona de rebaixamento, Valladolid e Real Sociedad ficaram no 0 a 0.