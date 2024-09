Antes de show no Rock in Rio, Akon sai para jantar e é tietado por fãs

Alguém entrega um CPF pra ele? Akon, que se apresentará neste domingo, dia 22, no Rock in Rio, saiu para curtir a noite carioca na última sexta-feira, dia 20.

Ao chegar no restaurante, o cantor foi super simpático com os fãs e o garçom que lhe atendeu. Além de tirar fotos, Akon distribuiu sorrisos e conversou com todos que lhe abordara.

Com o fim da refeição, Akon ainda deu uma bela gorjeta para as pessoas que lhe atenderam no restaurante e foi visto pedindo sua notinha após fazer o pagamento da conta, bem gente como a gente!