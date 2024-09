Olise brilha, Bayern goleia o Werder Bremen por 5 a 0 e abre vantagem na liderança do Alemão

Mesmo longe de casa, no Weserstadion, o Bayern de Munique não encontrou dificuldades para derrotar o Werder Bremen por 5 a 0, neste sábado, e alcançar os 12 pontos no Campeonato Alemão. Os gols da partida foram marcados por Olise (dois), destaque do jogo, Musiala, Kane e Gnabry.

Com a goleada, a equipe bávara mantém os 100% de aproveitamento na competição nacional e abre três pontos de vantagem em relação ao Freiburg, atual vice-líder. Borussia Dortmund e RB Leipzig, que visitam Stuttgart e St. Pauli, respectivamente, neste domingo, poderão finalizar a quarta rodada com dez pontos.

Os visitantes foram dominantes do início ao fim da partida, com 25 finalizações, 70% da posse de bola e trocando quase três vezes mais passes que os anfitriões (778 a 284). Se o experiente Harry Kane comandou o Bayern na goleada por 9 a 2 sobre o Dínamo Zagreb, no meio de semana, pela Liga dos Campeões, desta vez coube ao jovem Michael Olise liderar a equipe, participando de 4 dos 5 tentos.

Logo aos 23 minutos, o atacante francês recebeu o passe de Kane para tirar do goleiro Zetterer e abrir o placar. Nove minutos depois, Olise driblou três marcadores e serviu a Musiala, na pequena área, para ampliar.

Assim como na primeira etapa, o time comandado por Vincent Kompany continuou pressionando no campo de ataque, sem dar chance ao adversário. Aos 13 minutos, Kane tabelou com Olise e bateu no canto: 3 a 0. Três minutos depois, Olise bateu forte no ângulo de Zetterer para marcar seu segundo gol no jogo.

O Werder Bremen mal conseguia sair do campo de defesa. Aos 19 minutos, Gnabry recebeu o passe na esquerda, driblou o zagueiro e bateu no canto direito para fechar a goleada. Na reta final da partida, o Bayern diminuiu a intensidade e administrou a vitória até o apito final.

Na próxima rodada, o Bayern recebe o atual campeão alemão, o Bayer Leverkusen, no sábado, às 13h30 (de Brasília). No domingo, às 12h30 (de Brasília), o Werder Bremen visita o Hoffenheim.

Na manhã deste sábado, o Freiburg derrotou o Heidenheim por 3 a 0, fora de casa, e alcançou seu terceiro triunfo em quatro jogos no Alemão. Ainda invicto, com duas vitórias e dois empates, o Union Berlim bateu, em casa, o Hoffenheim por 2 a 1. O Mainz, por sua vez, foi até a Baviera e superou o Augsburg por 3 a 2. Bochum e Holstein Kiel empataram por 2 a 2.