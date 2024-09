Haddad: Em um trimestre, crescemos o que o mercado projetou para um ano inteiro

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta sexta-feira, 20,que o governo tem uma estratégia de enfrentar dois problemas que garante um ajuste fiscal não recessivo. Ele emendou que, em um trimestre, a economia brasileira cresceu o que o mercado financeiro projetou para um ano.

"Substituímos o teto de gastos por uma regra com mecanismos inovadores", disse Haddad, que não perdeu a oportunidade para voltar a denunciar que um conjunto de empresas se apropriou do orçamento público.

O ministro disse ainda que quando chegou na USP, onde profere agora palestra sobre os desafios da economia, viu um jovem portando um cartaz com os dizeres "Abaixo o arcabouço fiscal". Ele diz ter consciência de que o arcabouço poderia ser melhor do que é, mas que as pessoas desconectam a regra do que ela substituiu.

O ministro disse ainda que acordos importantes estão avançando com o Congresso para a economia brasileira seguir crescendo e citou os 3 milhões de postos de trabalho que foram criados.

"Vamos crescer mais de 6% em dois anos", disse Haddad, reforçando que o Brasil está em pleno emprego e a inflação caindo apesar dos choques.