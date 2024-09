Brazão atinge dez jogos sem sofrer gols em retomada do Santos na Série B: 'Muito treino'

Dono da melhor defesa da Série B do Campeonato Brasileiro (19 gols sofridos), o Santos engatou uma sequência de três vitórias seguidas. O reflexo dessa retomada foi a vice-liderança da competição. Em boa fase, Gabriel Brazão completou dez partidas sem ser vazado no torneio.

"O segredo de tudo está no trabalho. Sou grato a Deus pelas oportunidades e pelo esforço ao lado dos meus companheiros, que têm dado resultado. No nosso time, todos ajudam: começamos a atacar desde o goleiro e defendemos a partir dos atacantes", afirmou o goleiro.

Gabriel Brazão se tornou titular do Santos em maio após o titular João Paulo sofrer uma ruptura do tendão de Aquiles diante do América-MG. Após um início hesitante, ele se firmou na equipe e, desde então, virou homem de confiança do técnico Fábio Carille.

Apesar da pouca idade, 23 anos, Brazão tem uma participação importante junto ao elenco. "Temos um grupo muito dedicado, onde cada um faz a sua parte, e isso tem sido fundamental para manter nosso sistema defensivo tão sólido", afirmou goleiro.

Desde a sua estreia, em Belo Horizonte, o goleiro entrou em campo 21 vezes e sofreu 15 gols. O Santos volta a campo nesta segunda-feira e tem a chance de voltar ao topo da tabela. O compromisso marca o encontro do vice-líder contra o primeiro colocado Novorizontino.

"Temos que manter o foco para continuar nesse ritmo e buscar sempre as vitórias. Daqui para frente sabemos que todos os jogos vão ter um caráter decisivo. Precisamos sempre dar o nosso melhor", disse o goleiro.