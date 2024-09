Seleção brasileira feminina vai encarar a Colômbia em dois amistosos no Espírito Santo

A CBF anunciou nesta sexta-feira a realização de dois amistosos que a seleção brasileira de futebol feminino vai disputar no mês de outubro, no Espírito Santo. A Colômbia vai ser o primeiro adversário do Brasil após a conquista da medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Paris-2024.

A entidade que comanda o futebol nacional definiu as datas e o local dos dois confrontos. Brasileiras e colombianas se enfrentam nos dias 26 e 29 de outubro no estádio Kléber Andrade, em Cariacica.

A partida, que vai marcar a primeira aparição da seleção feminina no Espírito Santo acontece justamente diante do principal adversário do Brasil na América do Sul. O presidente Ednaldo Rodrigues celebrou o fato de poder levar a partida para o Estado capixaba.

"Tenho certeza que os torcedores do Espírito Santo vão fazer duas lindas festas para as nossas medalhistas olímpicas", afirmou o dirigente ao anunciar a realização dos amistosos.

As duas partidas marcam o início da preparação da seleção para a disputa da Copa do Mundo de 2027, que terá o Brasil como sede. A competição está marcada para o mês de maio. A medalha de prata em Paris serviu ainda para melhorar a posição do País no ranking da Fifa: oitavo lugar.