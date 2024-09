Candidatos baixam tom, Marçal pede perdão e Nunes vira centro das discussões em debate do SBT

Os candidatos a prefeito de São Paulo adotaram tom mais ameno e realizaram o debate mais propositivo até o momento nesta sexta-feira, 20, depois de uma série de encontros marcados por ataques, acusações e até uma cadeirada que pouco afetaram as intenções de voto e levaram ao aumento da rejeição geral.

No confronto promovido por SBT, Terra e Rádio Novabrasil, Pablo Marçal (PRTB), principal agitador nos seis encontros anteriores, foi isolado pelos adversários, diminuiu o tom de voz e tentou se apresentar como um nome moderado diante da disparada de sua rejeição nas últimas semanas. Com mais espaço para propostas, a administração realizada pelo prefeito Ricardo Nunes (MDB) foi o centro das discussões. O emedebista defendeu a gestão e ressaltou medidas realizadas em parceria com o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), seu principal aliado.

O alerta do mediador César Filho, que abriu o encontro ameaçando interromper a transmissão do debate se houvesse falta de respeito e descumprimento das regras, surtiu efeito. Até mesmo o pedido para que os candidatos se chamassem pelo nome de campanha e não por apelidos, prática de Marçal repetida aqui e ali pelos demais, foi cumprido - a exceção foi uma ocasião já na reta final.

Marçal, que se tornou o candidato mais rejeitado ao crescer 17 pontos percentuais nas últimas seis semanas e chegar a 47% neste quesito segundo o Datafolha, foi ignorado enquanto pôde pelos adversários no primeiro bloco. Eles preferiram discutir entre si e só fizeram perguntas ao ex-coach quando não havia outra opção.

O influenciador falou pela primeira vez somente 21 minutos após o início do debate, quando Tabata Amaral (PSB) foi obrigada a direcionar sua pergunta a ele. Ela acabou dando direito de resposta a Marçal ao compará-lo com o "jogo do tigrinho": promessas "fáceis, mas que lascam com a vida das pessoas", disse.

A deixa serviu para Marçal apresentar sua nova roupagem. Ele pediu perdão aos eleitores paulistanos, disse que sua tentativa até o último debate foi mostrar o caráter dos adversários, mas que a eleição começa para valer somente agora. "As pessoas querem saber a sua pior versão e a sua melhor. A minha pior eu já mostrei nos debates. A partir de agora você vai ver alguém que tem postura de governante", disse.

Ele parabenizou Tabata pelo programa "Pé de Meia", proposto pela candidata e aprovado no Congresso Nacional, chegou a defender Nunes após a deputada criticar a atuação do prefeito na crise causada pela má qualidade do ar na capital paulista, mas se colocou como crítico ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao dizer que fará a população "prosperar" para não votar no PT.

Marçal, no entanto, derrapou na sua penúltima intervenção ao chamar o prefeito de "tchuchuca do PCC" (Primeiro Comando da Capital). "Você quer roubar até o apelido que coloquei em você. Lamento o nível que este rapaz trouxe para os debates. Estava indo bem até agora, mas ele não consegue", respondeu Nunes.

Com o ex-coach em segundo plano, a administração de Nunes, que lidera numericamente as pesquisas, voltou a pautar as discussões. Ele foi criticado por Guilherme Boulos (PSOL) por dizer em um podcast bolsonarista que errou ao defender a vacinação obrigatória contra a covid-19.

O prefeito contemporizou. "O que eu falei é que a gente precisa sempre corrigir aquilo que a gente erra, que foi a questão do passaporte (comprovante de vacinação). Não precisa obrigar as pessoas a apresentarem passaporte para ir numa igreja, num bar, num restaurante", justificou Nunes

Antes, Boulos já havia insistido que a campanha do prefeito na televisão não corresponde ao dia a dia da população, principalmente em relação à saúde e às mudanças climáticas. "Fazer propaganda, um discurso bonito, não resolve o problema e a sua vida", declarou.

Tabata também criticou Nunes pela declaração sobre a vacina, disse que ele recusou dinheiro enviado por ela para reformar Centros de Atenção Psicossocial (Caps), como mostrou o Estadão, e que seu compromisso é agir como se todo ano fosse ano de eleição. "O atual prefeito ficou três anos sem fazer praticamente nada. Vem ano eleitoral, ele despeja asfalto pela cidade. Isso não resolve", disse.

Marina Helena (Novo) assumiu o papel de agitadora diante do comedimento de Marçal, embora em um patamar abaixo do que vinha fazendo o ex-coach. Ela classificou o debate como um "grande circo" nos quais os candidatos apenas repetem propostas que a população quer ouvir. "Até o Datena, que gaguejava no primeiro debate, aprendeu a falar propostas", disse.

Ela disse ainda que sua primeira solução para mobilidade urbana é não votar na esquerda, afirmou que Boulos "comanda um movimento marginal" - ele foi coordenador do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) - e disse que o PSOL foi contrário à retirada de barracas que vendem drogas na Cracolândia.

"É muito triste ver esse nível de alguém que quer governar São Paulo. Só com mentira, com ataque, porque não tem o que dizer, não tem proposta", respondeu Boulos.

Além da já tradicional dobradinha com Marçal, Marina também fez o mesmo com Nunes para criticar o candidato do PSOL ao dar oportunidade ao prefeito para comentar sobre a administração do partido em Belém (PA). "Continuaremos fazendo uma gestão com máquina enxuta. O PSOL tem muito disso, de encher a máquina, colocar os camaradas", respondeu Nunes.

Após a cadeirada em Marçal, José Luiz Datena (PSDB) adotou sua postura mais amena na série de debates até aqui. Ele elogiou as propostas de Tabata e foi menos incisivo do que o de costume ao perguntar a Nunes sobre a infiltração do crime organizado nas empresas de ônibus e o enfrentamento às enchentes.

O tucano também se confundiu ao dizer que "sua proposta para o governo do Estado" é instalar ao menos uma Delegacia da Mulher em cada subprefeitura de São Paulo.