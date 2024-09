Comediante cega Tatá Mendonça denuncia importunação sexual de colega durante show

A comediante Tatá Mendonça, que tem o show de stand-up Cega na Comédia, denunciou uma importunação sexual que teria sofrido de um colega durante uma apresentação. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, o caso foi registrado na Delegacia de Polícia da Pessoa com Deficiência e encaminhado ao 92º Distrito Policial (Parque Santo Antônio). "A unidade instaurou um inquérito policial e trabalha para esclarecer os fatos", informou a SSP em nota.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver o momento. O homem das imagens, que teve sua identidade preservada, seria supostamente, segundo Tatá Mendonça, Cadu Moura, comediante que também era editor dos vídeos de Tatá. Ele a toca nas costas e, depois, desce a mão, até que ela, ao perceber o que está acontecendo, retira a mão dele e a aperta.

Cadu não foi encontrado pelo Estadão para comentar o caso, mas o espaço segue aberto. Ao UOL, ele disse que não iria se pronunciar publicamente neste momento. Seu perfil nas redes sociais não está disponível.

A apresentação em questão ocorreu no sábado, 14. Na última quinta, 19, Tatá se pronunciou em seus stories do Instagram. A humorista, que tem deficiência visual, relatou a decepção com o colega de trabalho: "Estávamos todos lá pra trabalhar e fazer comédia. Eu acho engraçado que essa suposta pessoa tem muito apoio na cena. Eu não, parceiro, eu sou cega. Eu não tinha um real no bolso quando eu comecei", disse ela aos seguidores. "Ele era supostamente meu editor", explicou. E seguiu: "O dinheiro que eu pagava pra você eu tirava muitas vezes da minha boca, porque eu sabia onde eu tinha o potencial de chegar".

Tatá enfatizou que não está acostumada com esse tipo de exposição e que se preocupou ao pensar que não haveria imagens para provar a situação. "Eu surtei porque eu achei que não ia ter vídeo, e aí é difícil porque eu não ia querer me expor. Mas, meninas, vamos começar a expor, eles que são nojentos, eles que tem que passar vergonha", afirmou.

Ela, que não citou o nome de Cadu em nenhum momento, também agradeceu o apoio de seu público: "Nunca vou esquecer de nada".

Não foi a primeira vez que Tatá passou por uma situação como essa. Em abril, ela relatou em suas redes sociais um episódio semelhante antes de um show em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Na ocasião, ela agradeceu o acolhimento da plateia e compartilhou mensagens de apoio que recebeu dos fãs.

"Não é sobre Porto Alegre, e sim sobre pessoas que acham que têm o direito de fazer o que quer", escreveu. Mais tarde, o ocorrido foi contado com humor em uma de suas apresentações, que teve trecho publicado no Instagram de Tatá.

A comediante estará no elenco do especial Falas de Acesso, que vai ser exibido na rede Globo na próxima segunda-feira, 23. O programa propõe uma aproximação com a realidade das pessoas com diferentes tipos de deficiência.