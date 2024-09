Vanderlan deve ser opção de Abel no Palmeiras em duelo com o Vasco: 'Temos de estar preparados'

O Palmeiras treinou na manhã desta sexta-feira, na Academia de futebol, e Abel Ferreira vai ser obrigado a fazer uma alteração na defesa, já que Caio Paulista cumpre suspensão, após ter sido expulso na goleada sobre o Criciúma, pelo Campeonato Brasileiro. Vanderlan deve ser a novidade na lateral-esquerda para o jogo com o Vasco, neste domingo, no estádio Mané Garrincha. Ciente da possibilidade de atuar como titular, o jogador comentou sobre a preparação da equipe durante a semana.

"Como o Abel fala, temos de estar sempre preparados. Nos treinos, é se recuperar e fazer tudo certo. Me sinto preparado. Eu treino, descanso, me alimento bem e, se for a vontade do professor me colocar para jogar, estou pronto", disse o jogador.

Vice-líder da competição com 50 pontos, e a três do Botafogo, o primeiro colocado, Vanderlan prevê dificuldades na partida diante do Vasco. Segundo ele, o time carioca vem se firmando no Brasileiro.

"O Vasco embalou agora uma sequência. A dificuldade vai ser grande, mas também sabemos a nossa competência. Com menos jogos, podemos descansar mais e temos tempo para fazer ajustes e corrigir alguns erros", disse Vanderlan.

O maior problema da equipe paulista, no entanto, está na indefinição sobre a participação do atacante Estêvão. Ele se recupera de lesão muscular na coxa esquerda e vem fazendo tratamento intensivo. Abel vem usando os treinos da semana para tentar achar o substituto ideal para a partida com o Vasco.