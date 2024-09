Com tom mais ameno, termina o debate do SBT entre candidatos à Prefeitura de São Paulo

O debate do SBT em parceria com o portal Terra e a Rádio Nova Brasil FM terminou por volta das 13 horas (de Brasília) desta sexta-feira, 20. Foram três blocos, sendo o primeiro e o último com perguntas entre os candidatos e o segundo com perguntas de jornalistas.

Com tom mais ameno e poucos ataques pessoais, participaram os seis nomes mais bem colocados nas pesquisas eleitorais: Guilherme Boulos (PSOL), José Luiz Datena (PSDB), Marina Helena (Novo), Pablo Marçal (PRTB), Ricardo Nunes (MDB) e Tabata Amaral (PSB).

A última pesquisa do Datafolha, divulgada na quinta-feira, 19, mostrou um empate técnico entre Nunes e Boulos, com 27% e 26%, respectivamente.

A margem de erro é de três pontos porcentuais para mais ou para menos.

Marçal aparecia com 19%, Tabata com 8% e Datena 6%. Marina Helena tinha 3%.