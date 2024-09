Katy Perry pede 14 coxinhas no 'Mais Você' e diz que nunca vai repetir o show do Rock in Rio

A cantora Katy Perry foi entrevistada pelo Mais Você, programa de Ana Maria Braga, nesta sexta-feira, 20. Além de provar alguns dos quitutes brasileiros, ela revelou detalhes sobre seu único show que faz no Brasil - hoje à noite, no Rock in Rio 2024. Ela vai apresentar, no festival, seu novo álbum 143. Ouça abaixo.

"Eu escolhi essa data por causa dos meus fãs brasileiros, que são muito incríveis para mim. Foi a minha oportunidade de dar a eles o que queriam", disse.

"Eles têm me apoiado por tanto tempo. Eu tenho orgulho de estar no Brasil para o lançamento de 143", disse, em entrevista à repórter Luiza Zveiter para o programa matinal. Além do Mais Você, a cantora compareceu ao Estrela da Casa, na quarta-feira, 18.

Sobre o nome do disco, que significa "amor", a americana completou: "Isso não é uma coincidência. Tudo parece estar alinhado para que eu lançasse o álbum nesta data, nesse show lindo que criei apenas para o Rock in Rio, apenas para o Brasil. Eu nunca vou fazer esse show de novo. Ele é apenas para o Brasil", completou.

Ela também provou coxinhas, pães de queijo recheados e pudim de leite durante o programa. Ao provar a coxinha, sua favorita, ela brincou: "Eu quero 14 dessas. Saúde".

A que horas será o show de Katy Perry no Rock in Rio

A cantora americana se apresenta no Palco Mundo a meia-noite desta sexta, 20.

Ouça '143'

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais.