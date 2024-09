Marçal diz que Marina Helena é contra fundo eleitoral, mas aceitou receber

O candidato à Prefeitura de São Paulo Pablo Marçal (PRTB) criticou os adversários por usarem o fundo eleitoral e direcionou a crítica para Marina Helena (Novo) que se diz contra o recurso, mas aceitou receber.

Marçal afirma que ele é o único dos candidatos que não está usando fundo eleitoral. "Todos esses candidatos aqui, exceto eu, juntos, receberam R$ 100 milhões, aproximadamente, de fundo eleitoral, que é dinheiro seu. Sou o único nesse debate que não tem nenhum recurso de dinheiro público, nem tempo de TV, nem rádio, nem coligação e não estou devendo a Prefeitura para ninguém".

Marina também diz ser contra o recurso e defendeu seu partido, alegando ter recebido um valor "muito menor" do que os adversários. "Também sou contra o fundo eleitoral, completamente contra. A gente no Novo recebeu um valor muito menor do que os demais candidatos e o motivo por termos decidido a passar a utilizar é o fator que, por exemplo, você está enfrentando agora. O valor ficou tão grande, fora o fundo, as emendas, cada parlamentar tem, pelo menos, R$ 100 milhões nos seus quatro anos de mandato para gastar. O Novo vai ser sempre contra".

Marçal, então, rebateu a candidata. "A Marina, infelizmente, é contra, mas aceitou receber. Isso é lamentável. Se essa é a postura de um candidato, por que recebeu?"