Marina Helena diz que não foi consultada sobre uso de suas propostas em plano de Marçal

A candidata Marina Helena (Novo) alfinetou Pablo Marçal (PRTB) em reposta a pergunta no bloco dos jornalistas sobre propostas similares de seu plano de governo no programa do ex-coach. "Não fui consultada. Boa parte do plano, de fato, está lá. Tenho orgulho de ter feito dois planos para a cidade de São Paulo", respondeu a economista em debate no SBT.

Ela aproveitou ainda para alfinetar outros candidatos de esquerda que supostamente teriam copiado suas propostas.

Marçal elogia El Salvador

Pablo Marçal elogiou El Salvador e seu presidente Nayib Bukele, que possui uma relação similar à do ex-coach nas redes sociais, ao ser questionado sobre como resolver a questão da Cracolândia em São Paulo.

"É um país que está há 695 dias sem um único homicídio. Eu fui num lugar no centro da cidade de São Salvador que existia uma Cracolândia e não existe mais", afirmou Marçal. "Lá tem um presidente que foi prefeito da capital e revolucionou aquela cidade e aquele país", continuou.

O candidato afirmou que vai colocar "anjos da guarda" para cuidar dos usuários de crack, e criticou a gestão de Ricardo Nunes (MDB). Para o ex-coach, o prefeito trata as pessoas em situação de rua como "rebanho".