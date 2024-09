Comediante cega denuncia importunação sexual em show de stand-up

A comediante Tatá Mendonça denunciou nessa quinta-feira, 19, pelas redes sociais, ter sido vítima de assédio sexual durante uma apresentação de stand-up no Capão Redondo, zona sul da São Paulo. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, a Polícia Civil investiga o caso registrado como importunação sexual. A identidade do acusado não foi revelada e, desta forma, a defesa não foi localizada.

Conhecida como "Cega na Comédia", a jovem tem cerca de 670 mil seguidores no Instagram. Por meio de publicações em seus stories na rede social, ela alegou ter sofrido assédio enquanto estava em cima do palco.

"Oi, gente. Não sei nem por onde começar. Eu sofri assédio no palco. Estávamos todos lá para trabalhar e fazer comédia. Eu acho engraçado que essa pessoa, supostamente, tem muito apoio, né, na cena. Eu, não. Eu sou cega. Eu não tinha R$ 1 quando comecei. Tenho filho para sustentar", publicou ela.

"Ele era meu editor, né? supostamente. O dinheiro que eu pagava para você, eu tirava, muitas vezes, da minha boca, porque eu sabia onde eu tinha potencial para chegar. Você, não. Você foi abraçado pela cena. Enxergando... E você é um b**** que conseguiu fazer isso", continuou Tata.

A comediante disse ainda que na hora ficou muito chocada. "É surreal. Não estou acostumada, de nenhuma forma, a ser exposta deste jeito. Não tenho estômago para falar. Fico muito feliz que tenha o vídeo. Surtei porque achei que não ia ter vídeo, aí é difícil, porque eu não ia querer me expor desta forma", acrescentou.

Durante sua publicação, ela também reforçou a importância de as mulheres fazerem denúncias semelhantes. "É difícil, mas, meninas, vamos começar a expor. Eles que são nojentos, que têm de passar vergonha. E não tem problema não. Hoje não posso postar você porque tenho 'culhão' para isso, mas, quando você perder, eu vou te postar, tá bom?", disse ainda a humorista.

Tatá também afirmou que esse episódio não vai atrapalhar sua carreira. "É difícil, mas não vou deixar ninguém atrapalhar o meu sorriso, quem eu sou. É o meu trabalho, é a minha arte. Eu não vou parar e baixar a cabeça. Um beijo para todos que me ajudaram a chegar até aqui. Ninguém é melhor que ninguém. Qualquer tipo de deficiência, seja qual for ela, somos iguais a vocês", completou ela.

Em publicação nas redes sociais, é possível ver o momento do vídeo em que o acusado coloca uma das mãos nas costas da humorista, enquanto ela fala ou microfone, e desce para a parte das suas nádegas. Ela retira a mão dele, logo em seguida.

Na manhã desta sexta-feira, 20, Tatá fez outra publicação em seus stories do Instagram dizendo que a agenda de trabalho continua. "Temos quatro sessões para fazer no Espírito Santo. Obrigada por todas as mensagens. O apoio de todos vocês é muito importante", finalizou.

O caso foi registrado como importunação sexual na Delegacia de Polícia da Pessoa com Deficiência e encaminhado ao 92º Distrito Policial (Parque Santo Antônio), responsável pela área dos fatos. Ainda de acordo com a SSP, a unidade instaurou inquérito policial e trabalha para esclarecer os fatos.