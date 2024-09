Katy Perry interage com os fãs da sacada de hotel no Rio de Janeiro: É por isso que eu venho para o Brasil

Katy Perry não poupou elogios aos fãs brasileiros! No Brasil para o Rock in Rio, a cantora compartilhou um vídeo interagindo com as pessoas que foram para a porta do hotel, onde ela está hospedada no Rio de Janeiro.

Na legenda, Perry carinhosamente escreveu:

É por isso que eu venho para o Brasil.

Nas imagens, Katy aparece coberta pela bandeira brasileira, enquanto diz aos fãs que vai descer para conversar com eles. Mais tarde, inclusive, ela distribuiu pizza no local.

Diva acessível, não é?