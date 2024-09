Preocupado com lesões, Guarani quer aproveitar semana livre para recuperar elenco

O Guarani vem aproveitando a semana livre para recuperar os seus jogadores a tempo do duelo com o Operário, marcado para terça-feira, às 19h, no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa, pela 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O técnico Alan Aal afirmou que o foco está na regeneração dos atletas.

"Precisamos recuperar o desgaste dos atletas. Podemos ajustar algumas coisas que podem ser melhores, isso vai ser fundamental, mas principalmente recuperar nossos jogadores. É manter o foco porque vamos enfrentar um time difícil que é o Operário", afirmou o treinador.

A ideia de Alan Aal é evitar novas lesões. O treinador já não terá os atacantes Marlon Douglas, com lesão muscular, e Airton, com dores no joelho. O volante Anderson Leite também apresentou desgaste físico, mas deve ter condições de entrar em campo contra o Operário.

Outro desfalque certo é o goleiro Vladimir, suspenso. Ele já havia sido substituído por Pegorari na vitória sobre o Mirassol por 1 a 0. Na derrota para o Paysandu por 2 a 0, recebeu o terceiro amarelo e o vermelho direto.

A expectativa do Guarani é deixar ao menos a lanterna na rodada, mas, para isso, precisará melhorar sua campanha como visitante. Em 12 jogos, o time bugrino tem uma vitória, dois empates e nove derrotas, um aproveitamento de 13,9%.

O Guarani ocupa a última posição, com 24 pontos. O Ituano, primeiro fora da zona de rebaixamento, tem 28. Apesar de vencer times postulantes ao acesso, o time campineiro vem sofrendo contra rivais diretos na briga pela permanência na Série B.