'O Filho de Mil Homens' é o livro favorito de Sandy

Sandy revelou que sua obra literária favorita da atualidade é O Filho de Mil Homens, em um comentário na foto de Rodrigo Santoro para a adaptação do livro para os cinemas. Ela comemorou a escalação do ator para o personagem Crisóstomo, na postagem feita na quinta-feira, 19.

"Não acredito nisso! Você vai ser o Crisóstomo! Que coisa incrível! Minha obra favorita da atualidade", disse a cantora, na postagem de Santoro, caracterizado como o personagem da ficção.

A obra do escritor Valter Hugo Mãe será adaptada para as telas pelo diretor Daniel Rezende, em parceria com a Netflix e a produtora Biônica Filmes.

A trama de O Filho de Mil Homens (Biblioteca Azul, 224 págs., R$ 42,27) fala sobre o protagonista, Crisóstomo, um pescador solitário na faixa dos 40 anos, que sonha em ser pai. Ele encontra o órfão Camilo, e decide construir com o menino uma família.

Segundo o diretor, o elenco também conta com Rebeca Jamir, Johnny Massaro, Miguel Martines, Juliana Caldas, Grace Passô, Inez Vianna, Lívia Silva e Antonio Haddad. A adaptação ainda não tem data de estreia definida.