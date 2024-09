Transações via Pix crescem 61% no 1º semestre e chegam a 29 bilhões, mostra Febraban

O volume de transações realizadas via Pix nos primeiros seis meses deste ano foi de 29 bilhões, crescimento de 61% em relação ao mesmo período do ano passado, de acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban). O meio de pagamento superou as transações de todos os demais somados, que chegaram a 24,2 bilhões.

De acordo com a Febraban, nos demais métodos de pagamento, os crescimentos mais expressivos foram no cartão pré-pago (+22%) e no crédito (+13,1%). O boleto ficou estável, enquanto as transações via TED tiveram queda de 9,1%, e as com cheques, de 35,6%.

O Pix foi o responsável pela segunda maior movimentação financeira, de R$ 12 trilhões (+71,4%), enquanto a TED manteve a liderança, com R$ 20 trilhões transacionados (-4,7%). Os boletos movimentaram R$ 3 bilhões, ficando estáveis, e o cartão de crédito, R$ 1,3 trilhão (+18,1%).

"Os números mostram mais uma vez a importância do Pix na inclusão financeira do brasileiro. É um sucesso nacional e um exemplo internacional", diz em nota o diretor-adjunto de Serviços da Febraban, Walter Faria. "Não é à toa que o DOC, com 37 anos de uso, foi descontinuado pelo mercado financeiro no último mês de fevereiro, principalmente pelo fato do uso maciço do Pix."

De acordo com ele, também chama atenção a queda do tíquete médio das operações com Pix, para R$ 410, o que mostra uma maior adoção do meio de pagamento instantâneo. "O e-commerce também está oferecendo a opção de pagamento em Pix, muitas vezes com desconto, e há boletos com opção para pagamento na função de QRCode, o que ajudam a impulsionar as transações", diz Faria.

O Pix bateu recorde de transações no último dia 6 de setembro, com 227,4 milhões de operações, de acordo com o Banco Central.