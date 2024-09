Israel lança 'ataque direcionado' à capital do Líbano, em meio a tensões com Hezbollah

Israel lançou nesta sexta-feira, 20, um "ataque direcionado" a Beirute, a capital do Líbano, informaram as Forças de Defesa israelenses (IDF) em publicação no X (antigo Twitter). A ofensiva acontece em meio ao clima de tensões com o grupo xiita Hezbollah, que mais cedo disparou foguetes em direção ao norte de Israel. A imprensa libanesa relata cenas de destruição e medo nas ruas da cidade. De acordo com a Reuters, testemunhas ouviram uma grande explosão nos subúrbios da metrópole, onde uma fumaça avança no horizonte.