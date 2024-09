Em SP, Nunes tem 26,8%, Boulos, 23,7%, e Marçal, 21%, aponta Paraná Pesquisas

O novo levantamento do Paraná Pesquisas divulgado nesta sexta-feira, 20, sobre as intenções de voto para a Prefeitura de São Paulo mostra o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB), com 26,8%, o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), com 23,7% e o influenciador Pablo Marçal (PRTB), com 21%. A margem de erro é de 2,6 pontos porcentuais, para mais ou para menos. Os resultados são relativos ao cenário estimulado, em que os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados.

No segundo pelotão, aparecem a deputada federal Tabata Amaral (PSB), com 8,3%, o apresentador de TV José Luiz Datena (PSDB), com 7%, e a economista Marina Helena (Novo), com 1,9%. Altino Prazeres (PSTU) e Bebeto Haddad (DC) possuem 0,1%, enquanto João Pimenta (PCO) e Ricardo Senese (UP) não pontuaram. São 6,2% os que votam branco ou nulo e 4,8% estão indecisos.

A pesquisa ouviu 1.500 eleitores paulistanos entre os dias 16 e 19 de setembro. O índice de confiança do levantamento, registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o protocolo SP-03057/2024, é de 95%.

Nos dois levantamentos anteriores, em 13 e 6 de setembro, havia um empate técnico entre os três candidatos, que apenas oscilavam dentro da margem de erro de uma pesquisa para outra. No início do mês, Nunes marcava 23,8%, e uma semana depois 25,1%. Boulos, foi de 23,9% para 24,7%, enquanto Marçal oscilou para baixo, de 21,3% para 21%. No cenário atual, Nunes e Boulos estão tecnicamente empatados, assim como Boulos e Marçal. Contudo, a distância entre Nunes e Marçal está fora da margem de erro.

Cenário espontâneo

Na pesquisa espontânea - quando os nomes dos candidatos não são informados aos eleitores - Nunes lidera com 18,7%. Boulos aparece logo em seguida, com 15,4%. Marçal foi citado por 13,6% dos eleitores, Tabata, 4,6%, Datena, 2,9%, e Marina 0,6%. Ricardo Senese registrou 0,1%. Todos os postulantes aumentaram seus porcentuais na espontânea, com exceção de Marçal que antes tinha 14,5%.

Segundo turno

O levantamento também realizou três simulações de segundo turno. Nunes venceria Boulos por 50,1% contra 32,1%. Nesse cenário, brancos e nulos somariam11,7% e indecisos 6%. Em um possível confronto entre Nunes e Marçal, o emedebista também ganharia com 52,3% dos votos frente a 27,4% do ex-coach. Brancos e nulos são 14,5% e indecisos 5,7%.

Se Boulos e Marçal fossem para o segundo turno, o psolista ganharia com 43,6% contra 37,9% das intenções de voto. Nesse caso, 12,5% dos entrevistados votariam nulo ou branco e 6% não souberam responder.

Marçal lidera índice de rejeição

O instituto mediu ainda o nível de rejeição dos candidatos ao pleito. Marçal ultrapassou Boulos numericamente e chegou a 37,9%. No último levantamento, o empresário e influenciador aparecia atrás do psolista com 32,5%. Boulos passou de 34,3% para 34,8% de rejeição. Datena aparece logo em seguida, com 22,6% dos eleitores dizendo que jamais votariam no apresentador - antes eram 20,7%.

No segundo pelotão da rejeição aparecem Nunes com 10,1%; Tabata, 9,1%; João Pimenta, 7,3%; Marina Helena, 6,9%; Bebeto Haddad, 6,6%; Altino Prazeres, 5,9%; Ricardo Senese, 5,5%.