Leclerc supera Norris e lidera 1º treino livre do GP de Cingapura de F-1

A Ferrari e a McLaren voltaram a protagonizar uma disputa equilibrada nesta sexta-feira, no início das atividades do GP de Cingapura. Ao contrário do que aconteceu no domingo passado, quando a equipe britânica levou a melhor, desta vez o time italiano se destacou, com Charles Leclerc liderando o primeiro treino livre. Vice-líder do campeonato, Lando Norris obteve o segundo melhor tempo.

Numa sessão equilibrada, o piloto de Mônaco superou o rival britânico por apenas 0s076, dando indícios de que a disputa entre Ferrari e McLaren poderá ser reeditada ao longo de todo o fim de semana. No Azerbaijão, Oscar Piastri desbancara o próprio Leclerc na corrida de domingo, faturando a vitória.

Nesta sexta, o piloto da Ferrari abriu o fim de semana com o melhor tempo de 1min31s763. Norris veio logo atrás, com 1min31s839, também seguido de perto pelo outro piloto da Ferrari, o espanhol Carlos Sainz Jr.: 1min31s952. Piastri, o vencedor da prova do domingo passado, não passou do sexto lugar após enfrentar problemas no início da sessão, com um problema técnico num teste de pit stop. Ele correu o risco de perder a sessão, mas conseguiu ir para a pista.

Entre o espanhol e Piastri apareceu o holandês Max Verstappen, tricampeão mundial e líder do campeonato. O piloto da Red Bull, que foi mal no domingo passado, registrou o quarto tempo, em situação incomum nestes últimos anos. Sem conseguir repetir as boas performances da primeira metade da temporada, ele foi coadjuvante no fim de semana passado, longe de brigar pela vitória. Terminou em 5º enquanto o protagonismo recaía sobre Ferrari e McLaren.

A sessão foi marcada por algumas escapadas e perdas de direção, em razão da situação da pista, ainda crua, sem a borracha que os pneus dos carros depositam no asfalto a cada volta. O treino, contudo, não contou com paralisações ou maiores incidentes. Mais uma vez, um dos destaques foi o novato argentino Franco Colapinto, que obteve o 11º melhor tempo com a Williams.

Os pilotos voltam à pista às 10 horas (de Brasília) desta sexta para o segundo treino livre. O terceiro será às 6h30 de sábado. No mesmo dia, eles vão disputar a sessão classificatória às 10h. E, no domingo, a largada da corrida está agendada para as 9 horas.

Confira o resultado do 1º treino livre do GP de Cingapura:

1º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min31s763

2º - Lando Norris (ING/McLaren), 1min31s839

3º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Ferrari), 1min31s952

4º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min32s097

5º - Yuki Tsunoda (JAP/RB), 1min32s263

6º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min32s369

7º - Daniel Ricciardo (AUS/RB), 1min32s375

8º - Alexander Albon (TAI/Williams), 1min32s451

9º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min32s610

10º - Esteban Ocon (FRA/Alpine), 1min32s615

11º - Franco Colapinto (ARG/Williams), 1min32s618

12º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes), 1min32s679

13º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min32s694

14º - Sergio Pérez (MEX/Red Bull), 1min32s767

15º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min32s778

16º - George Russell (ING/Mercedes), 1min33s334

17º - Kevin Magnussen (DIN/Haas), 1min33s377

18º - Valtteri Bottas (FIN/Kick Sauber), 1min33s485

19º - Guanyu Zhou (CHN/Kick Sauber), 1min33s585

20º - Nico Hülkenberg (ALE/Haas), 1min33s797